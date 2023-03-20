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Урманов: мне вообще наплевать на российских фигуристов

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов ответил, будет ли следить за чемпионатом мира-2023.
Урманов: мне вообще наплевать на российских фигуристов
  • Gettyimages.ru

«Буду ли следить за ЧМ без российских фигуристов? У меня даже телефон упал из рук… Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, буду наблюдать», — приводит слова Урманова Metaratings.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт в Сайтаме с 22 по 26 марта.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил, что российских фигуристов не хватало в этом сезоне.

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