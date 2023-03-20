Американский журналист: российских фигуристов не хватало в этом сезоне

Американский журналист Дейв Лиз поделился мнением о прошедшем турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Турнир прошёл успешно, потому что российские фигуристы, о которых я говорил весь сезон, такие выдающиеся личности в спорте, наряду с Юдзуру Ханю и Нейтаном Ченом.

Просто почувствовал, скольких из них не хватает. Независимо от того, нравится тебе само катание или нет. Спорту, действительно, не хватало этих личностей в этом сезоне. Ты любишь ненавидеть их, ты ненавидишь ненавидеть их, ты любишь любить, ты знаешь их всех. Да, это смесь эмоций, но это так», — заявил Лиз в подкасте The Skating Lesson.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что вопросы фигуристки Алины Загитовой к правилам турнира шоу-программ кажутся нелогичными.