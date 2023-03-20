Тарасова назвала нелогичными вопросы Загитовой о правилах турнира шоу-программ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что вопросы фигуристки Алины Загитовой к правилам турнира шоу-программ «Русский вызов» кажутся нелогичными.

«В турнире важно всё, каждый элемент идёт в сумме с другим. Нет чего-то отдельно важного. Мне было всё понятно, а Алина задаёт нелогичные вопросы. Как мне её номер в образе Монро? Ну, симпатично», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Загитова на турнире выступила в образе Мэрилин Монро и получила от судей 18,09 балла. Она не вошла в тройку призёров.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Загитова ответила на критику за выступление в образе Мэрилин Монро.