Тарасова назвала нелогичными вопросы Загитовой о правилах турнира шоу-программ
- РИА Новости
«В турнире важно всё, каждый элемент идёт в сумме с другим. Нет чего-то отдельно важного. Мне было всё понятно, а Алина задаёт нелогичные вопросы. Как мне её номер в образе Монро? Ну, симпатично», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Загитова на турнире выступила в образе Мэрилин Монро и получила от судей 18,09 балла. Она не вошла в тройку призёров.
Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).
Ранее Загитова ответила на критику за выступление в образе Мэрилин Монро.