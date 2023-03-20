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Сафонов опроверг информацию о заболевании коронавирусом

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов опроверг информацию о том, что он был болен коронавирусом.
Сафонов опроверг информацию о заболевании коронавирусом
  • Gettyimages.ru

«Сейчас уже всё в порядке. Было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус. Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация по Telegram‑каналам. Как видите, я здесь и со мной всё в порядке», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

17 марта появилась информация, что вратарь подхватил коронавирус и его не будет на учебно-тренировочном сборе национальной команды.

Сбор проводится с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что информация о болезни Сафонова не подтверждена. 

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