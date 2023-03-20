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Чесноков: политики заставляют спортсменов заниматься ерундой

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о взаимоотношениях российских и украинских теннисистов.
Чесноков: политики заставляют спортсменов заниматься ерундой
  • Gettyimages.ru

«Я вообще против любых конфликтов, особенно в спорте. В прошлом году Рублёв играл с украинцем Молчановым, обошлось без каких-либо разногласий. Всё дело в том, что политики заставляют спортсменов заниматься ерундой. На них оказывается определённое давление. Это всё ужасно», — заявил Чесноков RT.

18 марта теннисистка Арина Соболенко призналась, что у российских и белорусских теннисисток есть проблемы с украинками.

Ранее Чесноков высказался о заявлении Федерации тенниса Украины (ФТУ).

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