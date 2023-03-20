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Чесноков — о заявлении Федерации тенниса Украины: может, это анекдот какой-то?

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о заявлении Федерации тенниса Украины (ФТУ).
Чесноков — о заявлении Федерации тенниса Украины: может, это анекдот какой-то?
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«Я просто не понимаю, что происходит вообще, честно говорю. У меня пропал дар речи. Может, это анекдот какой-то? Точно не утка? Мне с трудом верится. Это же прекрасно. Я готов снять шляпу перед украинской федерацией за такое решение!» — заявил Чесноков RT.

20 марта ФТУ выступила с заявлением к Национальному олимпийскому комитету (НОК) с просьбой не запрещать украинским спортсменам играть с россиянами на одних турнирах.

Ранее сообщалось, что ФТУ не стала подписывать обращение спортивных федераций страны к Международному олимпийскому комитету по отстранению россиян.

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