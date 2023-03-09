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Федерация тенниса Украины не подписала обращение к МОК по отстранению россиян

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Федерация тенниса Украины не стала подписывать обращение спортивных федераций страны к Международному олимпийскому комитету (МОК) по отстранению россиян.
Федерация тенниса Украины не подписала обращение к МОК по отстранению россиян
  • Gettyimages.ru
  • © John Lamb

Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации источника, украинские федерации по олимпийским видам спорта и НОК Украины согласовали текст с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских и белорусских спортсменов от соревнований.

В конце января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Ранее сообщалось, что 42 канадских спортсмена призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) выступить против допуска россиян к участию в Олимпиаде в Париже.

 

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