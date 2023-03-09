Федерация тенниса Украины не подписала обращение к МОК по отстранению россиян
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Об этом сообщает Tribuna.com.
По информации источника, украинские федерации по олимпийским видам спорта и НОК Украины согласовали текст с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских и белорусских спортсменов от соревнований.
В конце января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что 42 канадских спортсмена призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) выступить против допуска россиян к участию в Олимпиаде в Париже.