Федерация тенниса Украины не подписала обращение к МОК по отстранению россиян

Федерация тенниса Украины не стала подписывать обращение спортивных федераций страны к Международному олимпийскому комитету (МОК) по отстранению россиян.

Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации источника, украинские федерации по олимпийским видам спорта и НОК Украины согласовали текст с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских и белорусских спортсменов от соревнований.

В конце января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что 42 канадских спортсмена призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) выступить против допуска россиян к участию в Олимпиаде в Париже.