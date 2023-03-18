Узнать больше

Соболенко призналась, что у российских и белорусских теннисисток есть проблемы с украинками

Короткая ссылка
Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о взаимоотношениях с украинскими спортсменами.
Соболенко призналась, что у российских и белорусских теннисисток есть проблемы с украинками
  • Gettyimages.ru

«Конечно, между нами много напряжённости. Никто из нас не контролирует эту ситуацию. Мы все пытаемся сохранять спокойствие в раздевалке. Я пережила столько сложных моментов, но, к сожалению, не могу этого сказать, потому что, в конце концов, кто поверит белорусской девушке?» — цитирует Соболенко RMC Sport.

На стадии 1/16 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе Соболенко должна была играть с Лесей Цуренко, но украинка отказалась выходить на корт.

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и БТФ в марте 2022 года. Также организация отменила все турниры в этих странах под эгидой организации. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию БТФ на решение Международной федерации тенниса (ITF) об отстранении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить