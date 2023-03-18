Соболенко призналась, что у российских и белорусских теннисисток есть проблемы с украинками

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о взаимоотношениях с украинскими спортсменами.

«Конечно, между нами много напряжённости. Никто из нас не контролирует эту ситуацию. Мы все пытаемся сохранять спокойствие в раздевалке. Я пережила столько сложных моментов, но, к сожалению, не могу этого сказать, потому что, в конце концов, кто поверит белорусской девушке?» — цитирует Соболенко RMC Sport.

На стадии 1/16 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе Соболенко должна была играть с Лесей Цуренко, но украинка отказалась выходить на корт.

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и БТФ в марте 2022 года. Также организация отменила все турниры в этих странах под эгидой организации. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию БТФ на решение Международной федерации тенниса (ITF) об отстранении.