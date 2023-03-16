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CAS зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации на решение ITF об отстранении

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации (БТФ) на решение Международной федерации тенниса (ITF) об отстранении.
CAS зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации на решение ITF об отстранении
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Слушания пройдут 17 апреля 2023 года.

ITF приостановила членство Федерации тенниса России и БТФ в марте 2022 года. Также организация отменила все турниры в этих странах под эгидой организации.

Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что WTA и ATP недостаточно защищают интересы российских спортсменов.

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