CAS зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации на решение ITF об отстранении
- AFP
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Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Слушания пройдут 17 апреля 2023 года.
ITF приостановила членство Федерации тенниса России и БТФ в марте 2022 года. Также организация отменила все турниры в этих странах под эгидой организации.
Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.
Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что WTA и ATP недостаточно защищают интересы российских спортсменов.