CAS зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации на решение ITF об отстранении

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации (БТФ) на решение Международной федерации тенниса (ITF) об отстранении.

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Слушания пройдут 17 апреля 2023 года.

ITF приостановила членство Федерации тенниса России и БТФ в марте 2022 года. Также организация отменила все турниры в этих странах под эгидой организации.

Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что WTA и ATP недостаточно защищают интересы российских спортсменов.