The Telegraph: «Тоттенхэм» может уволить Конте во время перерыва на матчи сборных

«Тоттенхэм» может уволить Антонио Конте с поста главного тренера во время перерыва на матчи сборных.

По информации The Telegraph, руководство клуба продолжает советоваться о том, стоит ли оставлять специалиста в клубе до конца сезона.

Отмечается, что если Конте уволят во время перерыва на матчи сборных, то исполняющим обязанности главного тренера станет Райан Мэйсон.

19 марта Конте заявил об отсутствии командного духа у «Тоттенхэма». Команда с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов клуба уверены, что главный тренер английского клуба Антонио Конте должен покинуть клуб.