Конте заявил об отсутствии командного духа у «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что у игроков клуба нет командного духа.

«Если вы хотите стать сильной командой, бороться за победы, то самое главное — это желание, огонь в глазах. Их нужно демонстрировать каждую секунду», — приводит слова Конте Football London.

Конте также отметил, что если бы у игроков был огонь в глазах, то они бы победили «Саутгемптон» в очередном матче АПЛ.

«Клуб несёт ответственность за трансферы, каждый тренер несёт ответственность. А игроки? Где игроки? По моему опыту могу сказать, что в этом аспекте нужно становиться лучше, если вы хотите быть конкурентоспособными. И у нас этот аспект в данный момент очень плох. Я вижу 11 человек, которые играют для себя».

18 марта «Тоттенхэм» упустил победу в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу с «Саутгемптоном». Игра завершилась со счётом 3:3.

«Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение «Бёрнли».