The Guardian: некоторые игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул клуб

Несколько футболистов лондонского «Тоттенхэма» уверены, что главный тренер английского клуба Антонио Конте должен покинуть клуб.

Как сообщает The Guardian, в раздевалке «Тоттенхэма» уверены, что итальянский специалист покинет лондонский клуб по окончании сезона, когда истечёт его контракт, однако часть игроков «шпор» хотели бы, чтобы Конте ушёл из команды незамедлительно.

Конте заявил об отсутствии командного духа у «Тоттенхэма».

18 марта «Тоттенхэм» упустил победу в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу с «Саутгемптоном». Игра завершилась со счётом 3:3.

«Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Конте может возглавить «Интер» или «Ювентус» летом.