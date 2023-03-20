Узнать больше

The Guardian: некоторые игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул клуб

Короткая ссылка
Несколько футболистов лондонского «Тоттенхэма» уверены, что главный тренер английского клуба Антонио Конте должен покинуть клуб.
The Guardian: некоторые игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул клуб
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Guardian, в раздевалке «Тоттенхэма» уверены, что итальянский специалист покинет лондонский клуб по окончании сезона, когда истечёт его контракт, однако часть игроков «шпор» хотели бы, чтобы Конте ушёл из команды незамедлительно. 

Конте заявил об отсутствии командного духа у «Тоттенхэма».

18 марта «Тоттенхэм» упустил победу в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу с «Саутгемптоном». Игра завершилась со счётом 3:3.

«Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Конте может возглавить «Интер» или «Ювентус» летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить