Агент Дивеева отреагировал на травму защитника ЦСКА в матче против «Зенита»
- Gettyimages.ru
«Пока ничего не знаю о характере травмы Дивеева. Никакой информации от медицинского штаба ЦСКА по состоянию защитника не поступало», — цитирует Ерёмина Sport24.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.
Дивеев получил травму и покинул поле на 31-й минуте. Его заменил Кирилл Набабкин. Это была первая за полгода игра Дивеева в стартовом составе ЦСКА в РПЛ.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (35 очков).
Ранее Гайич назвал большим разочарованием травму Дивеева.