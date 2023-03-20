Агент Дивеева отреагировал на травму защитника ЦСКА в матче против «Зенита»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о травме своего клиента в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Пока ничего не знаю о характере травмы Дивеева. Никакой информации от медицинского штаба ЦСКА по состоянию защитника не поступало», — цитирует Ерёмина Sport24.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.

Дивеев получил травму и покинул поле на 31-й минуте. Его заменил Кирилл Набабкин. Это была первая за полгода игра Дивеева в стартовом составе ЦСКА в РПЛ.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (35 очков).

Ранее Гайич назвал большим разочарованием травму Дивеева.