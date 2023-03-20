Узнать больше

Божович назвал Бердыева лучшим российским тренером

Короткая ссылка
Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович назвал Курбана Бердыева лучшим российским тренером.
Божович назвал Бердыева лучшим российским тренером
  • РИА Новости

«Лучший российский тренер — Курбан Бердыев. Он два года подряд с «Рубином» становился чемпионом, обыгрывал «Барселону». Он самый лучший для меня.

Черчесов тоже один из лучших — он доказал это на ЧМ-2018 и показывает отличный футбол в «Ференцвароше», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». Во время зимнего перерыва он возглавил «Сочи».

В текущем сезоне «Сочи» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Божович высказал мнение, что за «Спартак» болеет вся Россия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить