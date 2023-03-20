Божович назвал Бердыева лучшим российским тренером

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович назвал Курбана Бердыева лучшим российским тренером.

«Лучший российский тренер — Курбан Бердыев. Он два года подряд с «Рубином» становился чемпионом, обыгрывал «Барселону». Он самый лучший для меня.

Черчесов тоже один из лучших — он доказал это на ЧМ-2018 и показывает отличный футбол в «Ференцвароше», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». Во время зимнего перерыва он возглавил «Сочи».

В текущем сезоне «Сочи» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Божович высказал мнение, что за «Спартак» болеет вся Россия.