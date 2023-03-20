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Божович заявил, что за «Спартак» болеет вся Россия

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Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение, что за «Спартак» болеет вся Россия.
Божович заявил, что за «Спартак» болеет вся Россия
  • РИА Новости

«Спартак» — самый популярный клуб России? Конечно, 100%, это исторический факт! А кто ещё? «Зенит» говорит про популярность в TikTok? В этих социальных сетях они могут делать всё что угодно. Вживую видно одно — у «Спартака» больше всех болельщиков, за него болеет вся Россия», — цитирует Божовича «РБ Спорт».

«Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги в гостях проиграл «Оренбургу» (0:2). Красно-белые с 40 очками опустились на третье место в турнирной таблице. На второе поднялся «Ростов» (41), который обыграл «Химки» (1:0). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48). Петербургский клуб уступил ЦСКА в заключительном матче 20-го тура со счётом 0:1.

Ранее Божович оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

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