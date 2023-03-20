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Божович: «Спартак» с Абаскалем может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

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Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Первое, что должен сделать «Спартак» — обязательно оставить Абаскаля на продолжительное время. Если будет Абаскаль, то «Спартаку» точно будет по силам в следующем году конкурировать с «Зенитом», — цитирует Божовича Sport24.

Вместе с тем он подчеркнул, что красно-белым, конечно же, будет необходимо серьёзное усиление.

«Главное, чтобы клуб давал свободу творчества Гильермо. Он знает, что ему нужно, где кого нужно приобрести. Если ему позволят реализовывать идеи, то «Спартак» усилится очень хорошо к следующему сезону», — заключил Божович.

«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ в гостях проиграл «Оренбургу» (0:2). Красно-белые с 40 очками опустились на третье место в турнирной таблице. На второе поднялся «Ростов» (41). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал Гильермо Абаскаля спартаковским папой Карло.



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