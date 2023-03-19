Кавазашвили: Абаскаль — спартаковский папа Карло

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичной команды.

«Если из «Зенита» уйдут все бразильцы, то «Спартак» будет доминировать в РПЛ. Абаскаль — спартаковский папа Карло, кузнец молодых талантов. При нём молодые ребята играют, а насытившиеся легионеры — на лавке», — цитирует ветерана «РБ Спорт».

«Зенит» по итогам 19 туров с 48 очками лидирует в чемпионате России. «Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом».