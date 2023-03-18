Абаскаль объяснил поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Мы сами виноваты, что проиграли «Оренбургу». Позволили сопернику забить два гола в первом тайме. «Оренбург» использовал свои сильные качества — быстрые атаки. Такое бывает, что фортуна поворачивается спиной — мы должны правильно отреагировать», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв на 17-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 23-й.

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья признан лучшим игроком матча.

«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.

Ранее сообщалось, что «Спартак» всего второй раз в сезоне не забил в РПЛ.