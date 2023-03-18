Узнать больше

Абаскаль объяснил поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Абаскаль объяснил поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом»
  • Legion-Media

«Мы сами виноваты, что проиграли «Оренбургу». Позволили сопернику забить два гола в первом тайме. «Оренбург» использовал свои сильные качества — быстрые атаки. Такое бывает, что фортуна поворачивается спиной — мы должны правильно отреагировать», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв на 17-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 23-й. 

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья признан лучшим игроком матча.

«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.

Ранее сообщалось, что «Спартак» всего второй раз в сезоне не забил в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить