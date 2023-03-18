Абаскаль объяснил поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом»
- Legion-Media
«Мы сами виноваты, что проиграли «Оренбургу». Позволили сопернику забить два гола в первом тайме. «Оренбург» использовал свои сильные качества — быстрые атаки. Такое бывает, что фортуна поворачивается спиной — мы должны правильно отреагировать», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв на 17-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 23-й.
Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья признан лучшим игроком матча.
«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.
Ранее сообщалось, что «Спартак» всего второй раз в сезоне не забил в РПЛ.