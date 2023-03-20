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Канчельскис: похоже, у Губерниева плохо с памятью

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева.
Канчельскис: похоже, у Губерниева плохо с памятью
  • РИА Новости

«Мне смешно слышать, что я выдумываю какие-то истории. Если было, значит, было. Мне интересно выдумывать какие-то истории? Я же не сказочник Андерсен. Прошло уже столько времени. Похоже, у Губерниева плохо с памятью. Надо попить таблетки, чтобы вспоминалось, что говорилось», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Канчельскис рассказал, что Губерниев просил его не критиковать «Зенит» в эфире телеканала. Губерниев назвал Канчельскиса вруном и фриком.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.

Ранее Губерниев рассказал, кого он хотел бы видеть главным тренером сборной России по биатлону.

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