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Губерниев назвал Канчельскиса вруном и фриком

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Андрее Канчельскисе.
Губерниев назвал Канчельскиса вруном и фриком
  • РИА Новости

«Я с огромным уважением отношусь к нему как к футболисту, про него даже Status Quo спели в песне про МЮ — там была фраза «Робсон, Канчельскис и Гиггз». Это, конечно, восхитительно совершенно. Но мне ужасно жаль, что сейчас Канчельскис превратился во фрика и вруна», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что давно не был в эфире с Канчельскисом.

Канчельскис рассказал, что Губерниев просил его не критиковать «Зенит» в эфире телеканала.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.

Ранее Губерниев рассказал, кого он хотел бы видеть главным тренером сборной России по биатлону.

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