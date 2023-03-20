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Колосков назвал глупостью заявление Канчельскиса о договорных матчах на ЧМ-2018

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, что матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России были договорными.
Колосков назвал глупостью заявление Канчельскиса о договорных матчах на ЧМ-2018
  • РИА Новости

«Глупости не комментирую», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

20 марта Канчельскис объяснил свои слова о договорных матчах на чемпионате мира 2018 года в России.

Напомним, что сборная России на домашнем мундиале дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова одолели сборную Испании.

Ранее Игорь Акинфеев ответил Канчельскису, заявившему о договорных матчах сборной России на ЧМ-2018.

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