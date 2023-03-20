Колосков назвал глупостью заявление Канчельскиса о договорных матчах на ЧМ-2018
- РИА Новости
«Глупости не комментирую», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
20 марта Канчельскис объяснил свои слова о договорных матчах на чемпионате мира 2018 года в России.
Напомним, что сборная России на домашнем мундиале дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова одолели сборную Испании.
Ранее Игорь Акинфеев ответил Канчельскису, заявившему о договорных матчах сборной России на ЧМ-2018.