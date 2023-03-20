Пиняев рассказал о настрое сборной России на матчи против Ирана и Ирака

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды в марте.

«Соскучились. Рады всех видеть. Надеемся, что получится позитивно провести матчи, которые у нас запланированы. Приехал вчера. Чем занимались? У нас была восстановительная тренировка для тех, кто сыграл», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Ираном в Тегеране 23 марта, а также с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее Владимир Федотов высказался о невызове Фёдора Чалова в сборную России.