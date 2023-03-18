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Федотов высказался о невызове Чалова в сборную России

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие нападающего Фёдора Чалова в окончательной заявке сборной России на мартовские сборы.

«Все игроки ЦСКА достойны сборной. Тренер вызывал Фёдора до этого сбора. Невызов — дополнительный стимул для Чалова показать себя, чтобы у тренера уже не было выбора не взять его в следующий раз. Нужно доказывать», — цитирует Федотова «Чемпионат».

17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Ираном в Тегеране 23 марта, а также с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее Ильзат Ахметов поделился эмоциями от вызова в сборную России.

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