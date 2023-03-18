Ахметов поделился эмоциями от вызова в сборную России

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от вызова в сборную России на мартовские сборы.

«Когда увидел новость, очень обрадовался. Давно не был в сборной, очень соскучился. Счастлив вновь вернуться в команду, с воодушевлением жду предстоящий сбор. За обедом пообщался с ребятами из «Краснодара», все поздравили», — цитирует Ахметова сайт РФС.

17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Ираном в Тегеране 23 марта, а также с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее Александр Головин высказался о вызове в сборную России на мартовские сборы.