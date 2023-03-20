Карпин показал мем про себя Баринову при встрече в сборной России
- РИА Новости
«Раскрываем то самое видео, которое тренер показал Баринову», — передаёт пресс-служба команды.
17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.
Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Ираном в Тегеране 23 марта, а также с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ранее Вячеслав Караваев заявил, что Иран и Ирак — хорошие соперники.