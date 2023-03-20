Караваев: Иран и Ирак — хорошие соперники

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды в марте.

«Настрой перед матчами сборной отличный, всё как всегда, в обычном режиме. Иран и Ирак — хорошие соперники, это интересные сборные», — цитирует Караваева «РБ Спорт».

17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Ираном в Тегеране 23 марта, а также с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее Владимир Федотов высказался о невызове Фёдора Чалова в сборную России.