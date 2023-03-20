Сборная Ирака прилетит в Сочи 21 марта

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад сообщил, когда национальная команда прилетит в Россию.

«Завтра, 21 марта, сборная Ирака прилетает в Сочи для подготовки к товарищескому матчу со сборной России. Когда будет проведена первая тренировка, мы решим и сообщим после того, как прибудем в Россию», — цитирует Имада Sport24.

17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее Медина упрекнул Карпина за невызов Чалова в сборную России.