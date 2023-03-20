Медина упрекнул Карпина за невызов Чалова в сборную России
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«Я не могу поверить, что Чалов не получил вызов сборную. Почему он не в составе, это в вопрос к главному тренеру Валерию Карпину, но он точно заслужил», — цитирует Медину Metaratings.
17 марта стал известен окончательный состав сборной России. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске.
Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Ираном в Тегеране 23 марта, а также с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ранее Владимир Федотов высказался о невызове Чалова в сборную России.