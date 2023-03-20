Часть фанатов ПСЖ освистала Месси перед матчем с «Ренном»

Некоторые фанаты «Пари Сен-Жермен» в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Ренном» подготовили специальную акцию, посвящённую нападающему Лионелю Месси после вылета из Лиги чемпионов.

По информации Footmercato, часть фанатов освистали аргентинского нападающего.

Встреча завершилась поражением парижской команды со счётом 0:2.

8 марта ПСЖ проиграл «Баварии» — 0:2. Первая игра также закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0. Таким образом, ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, а «Бавария» прошла в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Месси не продлевает контракт с ПСЖ из-за непонимания, каким клуб будет в следующем сезоне.