Чернышов: «Спартак» находится в катастрофической форме

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов оценил игру красно-белых в сезоне-2022/23.

«Первые матчи после возобновления РПЛ показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Ничья с «Уралом», сложная победа над «Факелом» и поражение от «Оренбурга» — это не тот результат, который должен был показать клуб», — цитирует тренера «РБ Спорт».

По его словам, «Спартак» убил все надежды болельщиков на то, что красно-белые смогут составить реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали.

«Непонятно, что случилось со «Спартаком». Может быть, это провал при подготовке к весенней части сезона. Ведь Абаскаль впервые столкнулся с такой длинной паузой в чемпионате», — предположил Чернышов.

Десятикратные чемпионы России после паузы в чемпионате сыграли вничью с «Уралом» (2:2), победили «Факел» (3:2) и уступили «Оренбургу» (0:2).

«Спартак» по итогам 20 туров с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. На второе место поднялся «Ростов» (41). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал Гильермо Абаскаль спартаковским папой Карло.