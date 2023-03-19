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Ольховский назвал феноменальной серию Медведева из 19 побед подряд

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Ольховский назвал феноменальной серию Медведева из 19 побед подряд
  • Legion-Media

«На мой взгляд, Даниил показывает очень солидный и хороший теннис. 19 побед подряд — феноменальный результат. Обыгрывает всех соперников. Столько времени держать форму могут немногие спортсмены», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что у Медведева выдался тяжёлый матч с Тиафо. 

Медведев в полуфинальном матче нанёс поражение Тиафо со счётом 7:5, 7:6. 

Соперником Медведева по финалу станет Карлос Алькарас (Испания).

Общий призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Тиафо в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе.

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