Ольховский назвал феноменальной серию Медведева из 19 побед подряд

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«На мой взгляд, Даниил показывает очень солидный и хороший теннис. 19 побед подряд — феноменальный результат. Обыгрывает всех соперников. Столько времени держать форму могут немногие спортсмены», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что у Медведева выдался тяжёлый матч с Тиафо.

Медведев в полуфинальном матче нанёс поражение Тиафо со счётом 7:5, 7:6.

Соперником Медведева по финалу станет Карлос Алькарас (Испания).

Общий призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Тиафо в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе.