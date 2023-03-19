Ольховский назвал феноменальной серию Медведева из 19 побед подряд
- Legion-Media
«На мой взгляд, Даниил показывает очень солидный и хороший теннис. 19 побед подряд — феноменальный результат. Обыгрывает всех соперников. Столько времени держать форму могут немногие спортсмены», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что у Медведева выдался тяжёлый матч с Тиафо.
Медведев в полуфинальном матче нанёс поражение Тиафо со счётом 7:5, 7:6.
Соперником Медведева по финалу станет Карлос Алькарас (Испания).
Общий призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.
Ранее Медведев прокомментировал победу над Тиафо в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе.