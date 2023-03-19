Результативные передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» в НХЛ

«Тампа» победила «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэндон Хагель, оформивший хет-трик, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос.

Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв сделали по две результативные передачи.

У «Монреаля» шайбы забросили Майк Хоффман, Ессе Юлёнен и Денис Гурьянов.

«Тампа» с 90 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 60 очками — на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Флорида» победила «Нью-Джерси».