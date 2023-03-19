Узнать больше

Результативные передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» в НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа» победила «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэндон Хагель, оформивший хет-трик, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос.

Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв сделали по две результативные передачи.

У «Монреаля» шайбы забросили Майк Хоффман, Ессе Юлёнен и Денис Гурьянов.

«Тампа» с 90 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 60 очками — на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Флорида» победила «Нью-Джерси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить