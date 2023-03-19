«Флорида» победила «Нью-Джерси» в НХЛ, Бобровский отразил 33 броска
Игра завершилась со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Сэм Райнхарт, оформивший дубль, Александр Барков и Мэттью Ткачук.
Вратарь Сергей Бобровский отразил 33 броска из 35.
У «Нью-Джерси» шайбы забросили Нико Хишир и Йеспер Боквист.
«Флорида» с 77 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 95 очками — на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.