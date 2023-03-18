Олимпийский совет Азии выступил за допуск российских спортсменов на международные турниры
- РИА Новости
«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Они должны быть допущены на международные соревнования без какой-либо дискриминации. Россияне и белорусы должны вернуться на международные соревнования с чёткими условиями», — говорится в сообщении.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов на международную арену.