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НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов на международную арену

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Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB) выступила против возвращения спортсменов из России и Белоруссии в международные соревнования.
НОК Германии выступил против возвращения российских спортсменов на международную арену
  • Gettyimages.ru

«Мы остаёмся за отстранение российских и белорусских спортсменов и спортивных руководителей от международных соревнований. Россия и Белоруссия не должны получить возможность злоупотреблять участием и успехами своих спортсменов на международных турнирах», — говорится в заявлении DOSB.

При этом в НОК Германии выступили против бойкота летних Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за возможного участия в них российских и белорусских спортсменов.

«Независимо от решения МОК и международных спортивных федераций о допуске россиян и белорусов и официальных лиц мы отвергаем бойкот международных турниров, в частности Олимпиады в Париже, по принципиальным причинам», — добавили в конфедерации.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.

Ранее Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России.

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