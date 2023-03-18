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Свищёв: Россия готова принять отменённый в Германии этап Кубка мира по фехтованию

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал отказ Германии от проведения этапа Кубка мира по фехтованию после допуска России.

«Мы можем принять этап Кубка мира. У нас есть все необходимые возможности, опыт. Тем более что нашим спортсменам будет разрешено выступать на международных соревнованиях. Поэтому не вижу препятствий, чтобы мы приняли эти соревнования», — цитирует Свищёва ТАСС.

10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

16 марта Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России. Соревнования должны были пройти с 5 по 6 мая в Таубербишофсхайме.

Ранее сообщалось, что фехтовальщики США записали ролик против допуска россиян на международные турниры.

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