Узнать больше

Сорина: пытаемся с Егором найти няню, а желательно двух, чтобы было максимально комфортно работать

Короткая ссылка
Российская лыжница Татьяна Сорина рассказала, насколько сильно вторая беременность изменила её жизненный график.
Сорина: пытаемся с Егором найти няню, а желательно двух, чтобы было максимально комфортно работать
  • РИА Новости

«Не изменила вообще. Я так же, как и раньше, езжу на сборы, на протяжении сезона постоянно находилась вместе с командой, разве что в Малиновку на «Чемпионские высоты» не ездила — отправилась на сборы в горы. Если сравнивать с тем периодом, когда мы ждали Софию, я тогда даже больше сидела дома. Месяца два, наверное. Сейчас продолжаю кататься в составе всей группы, мы даже планируем поехать после чемпионата России на две недели в Кировск. Будем там до 11 апреля.

Кто будет заниматься детьми, когда приступлю к серьёзным тренировкам? Дети будут с нами. Мы сейчас активно пытаемся найти няню, а желательно двух, чтобы нам с Егором было максимально комфортно работать. Соответственно, уже планируем все свои перемещения. Остальное будет зависеть от того, как сложится сезон», — сказала лыжница в интервью RT.

Ранее Сорина рассказала о хирургическом вмешательстве после травмы плеча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить