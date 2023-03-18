Сорина рассказала, с какими сложностями столкнулась после операции на плече

Российская лыжница Татьяна Сорина ответила, в какой момент решила взять перерыв в карьере.

«Мы планировали второго ребёнка и раньше. Оба хотели этого, просто не знали, в какой именно год это произойдёт. А после Игр сама ситуация натолкнула нас на мысль: почему бы не сейчас? Послеолимпийский сезон к этому сильно располагал, поскольку восстановление после травмы плеча и связанной с этим операции пошло у меня не так быстро, как хотелось бы. Вот и решили соединить восстановительный период с декретным.

Хирургическое вмешательство было более обширным, чем при артроскопии. Это так называемая операция Бристоу — Латарже (коррекция нестабильности плечевого сустава. — RT). Мне сделали разрез, пересадили кусочек ткани, чтобы стабилизировать сустав, после чего проблема должна была полностью уйти. Сама операция была сделана очень хорошо, но были затронуты нервы, и это повлекло за собой ряд других сложностей. Оказалось, не так просто восстанавливать работу мышц. Соответственно, потребовалось больше времени. Сейчас уже всё позади, плечо вообще никак меня не беспокоит. Так что уже с июня смогу начать тренироваться в полном объёме», — сказала лыжница в интервью RT.

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