Лыжница Сорина объяснила, почему держала в секрете свою беременность

Российская лыжница Татьяна Сорина рассказала о своей беременности.

«Не то чтобы держала в секрете, просто не хотела излишнего ажиотажа, обсуждений вокруг своего состояния. Хотелось спокойствия, тишины, но поскольку я продолжаю тренироваться и появляться на стадионе, общаюсь там с другими спортсменами и тренерами, я понимаю, что моё положение уже не может оставаться незамеченным.

Мальчик будет или девочка? Мальчик. Правда, пока мы с Егором не выбрали имя. Наши варианты не совпадают, скажем так», — сказала лыжница в интервью RT.

Ранее Сорина заявила о готовности выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.