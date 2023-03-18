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Ван Нистелрой: дважды тёр глаза, когда увидел счёт матча «Фейеноорд» — «Шахтёр»

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Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой прокомментировал победу «Фейеноорда» над «Шахтёром» (7:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.
Ван Нистелрой: дважды тёр глаза, когда увидел счёт матча «Фейеноорд» — «Шахтёр»
  • AP

«Дважды тёр глаза, когда увидел счёт матча «Фейеноорд» — «Шахтёр». Я видел только результат, потому что мы готовились к встрече с «Витессом». Обязательно посмотрю повтор игры. То, что сделал «Фейеноорд», ошеломляет. Если команда победила со счётом 7:1 на этой стадии Лиги Европы, это серьёзно», — приводит слова ван Нистелроя vi.nl.

По сумме двух встреч «Фейеноорд» победил «Шахтёр» со счётом 8:2 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

Ранее определились все пары четвертьфинала Лиги Европы.

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