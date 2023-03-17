Узнать больше

Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы

Короткая ссылка
Состоялась жеребьёвка команд 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.
Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы
  • Gettyimages.ru

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей», «Ювентус» встретится со «Спортингом», «Байер» проведёт матч с «Юнионом», а «Фейеноорд» с «Ромой».

В полуфинале между собой сыграют победители пар «Ювентус» — «Спортинг» / «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» и «Байер» — «Юнион»/ «Фейеноорд» — «Рома».

Матчи 1/4 финала пройдут 13—20 апреля, полуфинальные встречи — 11—18 мая, финал — 31 мая.

Ранее определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить