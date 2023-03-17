Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьёвка команд 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей», «Ювентус» встретится со «Спортингом», «Байер» проведёт матч с «Юнионом», а «Фейеноорд» с «Ромой».

В полуфинале между собой сыграют победители пар «Ювентус» — «Спортинг» / «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» и «Байер» — «Юнион»/ «Фейеноорд» — «Рома».

Матчи 1/4 финала пройдут 13—20 апреля, полуфинальные встречи — 11—18 мая, финал — 31 мая.

Ранее определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.