Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

В 1/4 финала мадридский «Реал» сыграет с «Челси», «Интер» проведёт матч с «Бенфикой», «Манчестер Сити» встретится с «Баварией», а «Милан» с «Наполи».

В полуфинале между собой сыграют победители пар «Милан» — «Наполи» / «Интер» — «Бенфика» и «Реал» — «Челси»/ «Манчестер Сити» — «Бавария».

Матчи 1/4 финала пройдут 11—12 и 18—19 апреля, а полуфинальные встречи — 9—10 и 16—17 мая.

Ранее состоялась жеребьёвка команд первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России.