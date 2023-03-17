Определились пары полуфинала «Пути регионов» Кубка России по футболу

Состоялась жеребьёвка команд первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России.

«Краснодар» сыграет с «Ростовом», а столичное «Динамо» встретится с «Акроном».

Все игры на этом этапе пройдут в один матч без дополнительного времени. В случае ничьей — пенальти. Проигравший покинет чемпионат, а победитель выйдет во второй этап полуфинала, где сыграет с проигравшими полуфиналистами «Пути РПЛ».

Матчи запланированы на 4-6 апреля.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Александр Попович заявил, что поражение петербургского «Зенита» в матче Кубка России по футболу с бело-голубыми не стало для него сенсацией.