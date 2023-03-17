Попович сравнил вылет «Зенита» и «Локомотива» из Кубка России

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Попович не поражение петербургского «Зенита» в матче Кубка России по футболу с бело-голубыми сенсацией.

«Потому что «Зенит» вылетел от «Динамо», а «Локомотив» — от команды Первой лиги, которая там борется за выживание. При всем уважении к «Зениту», у «Динамо» тоже очень хороший состав», —цитирует Поповича Евро-Футбол.

По его мнению, «Динамо» играло лучше. В концовке столичная команда прижала «Зенит» к своим воротам.

«Так, словно Питер играет матч с серьезной командой уровня Лиги чемпионов. Команда Йокановича должна была забивать еще в основное время и решать все вопросы, не доводя дело до пенальти», — заключил Попович.

«Динамо» 17 марта по пенальти обыграло «Зенит» в матче второго этапа 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. «Локомотив» также по пенальти уступил «Акрону».

Ранее сообщалось, что Василий Уткин раскритиковал судей в матче «Зенит» — «Динамо».