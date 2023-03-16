Уткин раскритиковал судей в матче «Зенит» — «Динамо»

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о судействе в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России («Путь регионов») «Зенит» — «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5).

«Есть такое выражение — усидеть на двух стульях. По итогам матча «Зенит» — «Динамо» в Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», — написал в своём Telegram-канале.

16 марта в РФС заявили, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Зенитом».

Во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее сообщалось, что «Динамо» удовлетворены реакцией ЭСК РФС на работу арбитра Кукуляка в матче с «Зенитом».