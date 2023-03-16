В «Динамо» удовлетворены реакцией ЭСК РФС на работу арбитра Кукуляка в матче с «Зенитом»
«Удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и оценила очевидно ошибочные решения арбитра матча с «Зенитом». В частности, речь о моменте с нарушением против Тюкавина, которое должно было привести к пенальти», — приводит слова пресс-службы «Матч ТВ».
Во втором тайме матча 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.
Ранее в РФС заявили, что Кукуляк должен был назначить пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче Кубка России с «Зенитом».