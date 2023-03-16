В «Динамо» удовлетворены реакцией ЭСК РФС на работу арбитра Кукуляка в матче с «Зенитом»

В пресс-службе «Динамо» заявили, что удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала на работу арбитра Евгения Кукуляка на матче Кубка России («Путь регионов») с «Зенитом» (5:4 — по пенальти).

«Удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и оценила очевидно ошибочные решения арбитра матча с «Зенитом». В частности, речь о моменте с нарушением против Тюкавина, которое должно было привести к пенальти», — приводит слова пресс-службы «Матч ТВ».

Во втором тайме матча 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее в РФС заявили, что Кукуляк должен был назначить пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче Кубка России с «Зенитом».