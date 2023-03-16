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В РФС заявили, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол против Тюкавина в матче с «Зенитом»

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В РФС заявили, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче Кубка России с «Зенитом».
В РФС заявили, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол против Тюкавина в матче с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения жёлтой карточки», — приводит «РИА Новости» слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Он отметил, что VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но тот ошибочно не поменял своего решения.

Во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее сообщалось, что Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ из-за низкой оценки.

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