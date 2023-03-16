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Арбитр Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ из-за низкой оценки

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Председатель ЭСК РФС и глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Евгений Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ.
Арбитр Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ из-за низкой оценки
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У него очень низкая итоговая оценка, соответственно, он опускается в рейтинге и не сможет претендовать на назначения какое‑то время», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Он отметил, что после паузы Кукуляк сможет возобновить работу в Первой лиге.

Во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Главный арбитр встречи Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу российских судей.

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