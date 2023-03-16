Смородская: в России худшее судейство в Европе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу российских судей.

«Боже мой, сколько ошибок совершают судьи — я не знаю, что творится и как с этим справляться. Я уже не говорю про их профнепригодность, арбитры делают ошибки сознательно! В России, конечно, худшее судейство в Европе», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).

Ранее Тюкавин высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче с «Зенитом».