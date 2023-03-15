Узнать больше

Тюкавин высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в кубковом матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») с «Зенитом».

«Я считаю, надо. Все эксперты считают, что надо. Там была подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Он идёт смотреть VAR и не ставит. Говорит, недостаточное касание было ноги. А какое касание тогда должно быть? Перелом?» — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс»

Во втором тайме Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).  

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров предложил Кукуляку пройти детектор лжи после неназначенного пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить