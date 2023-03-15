Тюкавин высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в кубковом матче с «Зенитом»
«Я считаю, надо. Все эксперты считают, что надо. Там была подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Он идёт смотреть VAR и не ставит. Говорит, недостаточное касание было ноги. А какое касание тогда должно быть? Перелом?» — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс».
Во втором тайме Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.
Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).
Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров предложил Кукуляку пройти детектор лжи после неназначенного пенальти.